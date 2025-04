Lettera43.it - Il Papa in piazza San Pietro per la domenica delle Palme: «Buona Settimana Santa»

Dopo la visita aMaria Maggiore nuovo ‘blitz’ diFrancesco, che si è presentato a sorpresa sul sagrato diSanal termine della messa per la, celebrata dal cardinale Leonardo Sandri. Il Pontefice era senza senza naselli per l’ossigeno e, accompagnato sulla sedia a rotelle dal fidato infermiere Massimo Strappetti e da uno dei segretari, ha pronunciato al microfono poche parole: «». Alla messa hanno partecipato circa 20 mila fedeli.L’arrivo delinSan(Getty Images). LEGGI ANCHE: Perché la Pasqua è uno spartiacque nel pontificato di FrancescoL’omelia scritta da Bergoglio e letta dal cardinale Sandri«Gesù viene incontro a tutti, in qualsiasi situazione. Quando vediamo la moltitudine di uomini e donne che odio e violenza gettano sulla via del Calvario, ricordiamoci che Dio trasforma questa via in luogo di redenzione, perché l’ha percorsa dando la sua vita per noi».