Il gruppo Pettinari in via Lazio 61 a Montesilvano Ecomostro da abbattere

Ecomostro da abbattere». A dirlo, in riferimento al palazzo di via Lazio 61 a Montesilvano, sono Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo, Michele Cavaliere, Ilenia Di Martino e Donato Spagnoli, rispettivamente presidente del movimento politico “Pettinari per l’Abruzzo”, consigliere comunale. Ilpescara.it - Il gruppo Pettinari in via Lazio 61 a Montesilvano: "Ecomostro da abbattere" Leggi su Ilpescara.it «Unda». A dirlo, in riferimento al palazzo di via61 a, sono Domenico, Massimiliano Di Pillo, Michele Cavaliere, Ilenia Di Martino e Donato Spagnoli, rispettivamente presidente del movimento politico “per l’Abruzzo”, consigliere comunale.

