Totò Schillaci è morto | se n’è andata l’icona

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È un giorno triste per l’Italia e per gli italiani. Se n’èun’icona. ÈSalvatore, per tutti. Giocò, tra le altre, per Juve, Inter e Nazionale. Con la maglia azzurra con i suoi gol aveva infiammato l’Italia per un’estate, quella del mitico Mondiale del 1990. Era malato di tumore al colon ed era già stato operato due volte. Aveva vinto tante battaglie nella sua seconda vita. Questa volta non c’è riuscito., nato a Palermo il 1° dicembre 1964, si era sposato due volte, con Rita e Barbara: lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole.si si era fatto conoscere con il Messina, prima con Scoglio e poi con Zeman. Il tecnico boemo lo ha lanciato nel club giallorosso in B mettendolo in condizione di segnare 23 gol. Nel 1989 l’attaccante passa alla Juve.