Temptation Island 12 ecco come sono andati gli ascolti della seconda puntata

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ieri sera è andata in onda ladodicesima edizione di, il docu-reality di Canale 5 raccontato da Filippo Bisciglia. Nel corso del secondo appuntamento con il reality delle tentazioni è stato visto il proseguo all’interno del villaggio delle sette coppie in gioco. Una di queste, ovvero quella formata da Fabio Mascaro e Sara El Moudden ha lasciato insieme il docu reality dopo il falò di confronto anticipato richiesto dalla ragazza. Sulla scia di quanto combinato dal buon Lino Giuliano nella passata edizione di, Antonio Maietta ha invece deciso di non presentarsi al falò di confronto anticipato richiesto da Titty Scialò. Siamo di fronte a un Lino & Alessia 2.0? Non ci resta che scoprirlo nelle prossime puntate.