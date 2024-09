Roma i giocatori salutano De Rossi Pellegrini | Un punto di riferimento Paredes | Sempre grato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lo spogliatoio dellasaluta Daniele De, allenatore e bandiera giallorossa, esonerato quest’oggi dopo il pareggio esterno contro il Genoa. “Prima da compagno e poi da allenatore – ha scritto El Shaarawy su Instagram -, mi hai confermato quello che hopensato di te: un signore del calcio, sei stato undinon solo a livello tecnico ma soprattutto per il tuo carisma e il tuo essere leader all’interno dello spogliatoio, sicuramente non è il finale che ci aspettavamo per quello che sei e per cosa rappresenti per questa città ma quello che ci hai dato anche se per poco tempo non lo dimenticheremo, non posso che augurarti il meglio per il tuo futuro perché te lo meriti, Grazie per tutto quello che hai fatto, ti voglio bene Dani”.