Note di assaggio il 26 settembre con un omaggio a Vanoni

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pisa, 182024 - “di– sorsi, discorsi e ascolti d’autore”, la rassegna dedicata alla dialettica tra vino e canzone d’autore ideata e condotta " patron dell’Avvelenata – Vini&Vinili, bistrot nel cuore della città dove la kermesse andrà nuovamente in scena. Come già nella scorsa primavera, le serate in programma sono quattro, con cadenza mensile e sempre di giovedì sera alle 21:30, e vedranno protagonisti altrettanti giganti della canzone italiana e i vini della loro terra d’origine. E così, dopo De André, Battiato, Conte e Ciampi, questa volta sarà il turno della milanese Ornella, di Francesco De Gregori e dei vini del Lazio (24/10), di Ivano Fossati e le bottiglie della riviera ligure di ponente (21/11) e quindi, a dicembre, di Rino Gaetano, con assaggi di vino lucano.