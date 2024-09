Meno criminalità per maggiore prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La posizione della provincia di Ancona all’89esimo posto della classifica del Sole 24 Ore relativa alle città italiane condipende non solo dell’aumento dei reati denunciati e quindi dell’emersionedel fenoin termini statistici ma, soprattutto, di un’attenta attività dimessa in campo sotto diversi fronti da parte delle forze di polizia. A dirlo è la questura di Ancona che sottolinea, in una nota, come nel sistema didei reati "un contributo determinante è da attribuire certamente all’implementazione del sistema comunale di videosorveglianza e del sistema di georeferenziazione dei reati".