Maltempo in Italia | il ciclone Boris provoca allagamenti e nevicate

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma - Il, in arrivo dai Balcani, sta causando gravi disagi inconestremo,. AGGIORNAMENTO ORE 11:50 – In Romagna, la situazione idro-geologica è sotto osservazione. La pioggia incessante ha causatoa Rimini e Cesena, mentre i fiumi Pisciatello e Senio hanno superato la seconda soglia di guardia. Nonostante l'aumento del livello delle acque, la situazione rimane sotto controllo. AGGIORNAMENTO ORE 10:50 – Le Marche sono pesantemente colpite dal, con accumuli pluviometrici che hanno superato i 130 mm nella zona di Ancona. Ci sono segnalazioni die rallentamenti su Strada Statale 16 a Civitanova Marche e nel Pesarese. AGGIORNAMENTO ORE 9:55 – La mareggiata in Romagna sta causando danni sul litorale di Rimini, con raffiche di vento orientale fino a 80 km/h.