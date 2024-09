Maignan a rischio derby pronto Lorenzo Torriani | chi è portiere del Milan che ha esordito in Champions contro il Liverpool

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Se non è il più classico dei film hollywoodiani, poco ci manca. Immagina di avere 19 anni e di vivere dalla panchina la tua prima notte diLeague a San Siro –il– con il, la società che ti ha accompagnato durante tutta l’infanzia. Poi, l’imprevisto che cambia il destino: Mikesi infortuna. Ti guardi attorno, aspettando che il secondosi alzi per prendere il suo posto. Ma non c’è nessuno. È il turno di: classe 2005 e una vita in rossonero. Le prime apparizioni nella tournée americana, l’esordio in Europa e ora la possibilità di scendere in campo dal 1? nell’Inter. E pensare che avrebbe potuto vestire i colori nerazzurri, ma ci arriveremo. Una vita in rossonero Nel 2011 varca le porte del centro sportivo Vismara e da lì non si sposta più.