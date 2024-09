Jessica Schillaci | Sapevi che avresti perso la tua ultima partita ma te la sei giocata benissimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Papà stavi giocando l’della tua vita,già che l’persa ma te la sei”. Lo scrive sui social, secondogenita di Totò, avuta con la prima moglie Rita Bonaccorso, dopo la morte dell’eterno campione simbolo delle notti magiche di Italia 90. Solo due giorni fa la stessaaveva scritto altre frasi che suonavano come un addio al padre amato: “C’è bellezza nella vita che esce da noi a ogni pezzo di dolore che penetra nel nostro cuore e c’è vita nella bellezza di contemplare chi non vogliamo lasciare regalandogli vita, un pezzo della nostra, con le nostre lacrime”. Negli ultimi, durissimi giorni trascorsi daall’ospedale Civico di Palermo la moglie Barbara Lombardo e i tre figli – oltre ail primogenito Mattia, e Nicole, avuta in seconde nozze – gli sono stati accanto con tutto l’amore possibile.