In Emilia-Romagna è allerta meteo rossa | giovedì scuole chiuse in 4 province Evitate spostamenti chi può lavori da casa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’indiventain quattroe la Regione è corsa ai ripari raccomandando ai comuni interessati di disporre la chiusura di tutte leelementari, medie e superiori. Non solo. Il governo regionale ha infatti chiesto ai lavoratori che ne ha facoltà di usufruire dello smartworking e, a tutti, di evitare gli. Diverse zone sono state colpite già in queste ore da forti piogge che hanno provocato allagamenti e disagi, soprattutto lungo la costa romagnola. Ma la situazioneè prevista in peggioramento nelle prossime ore. Da qui, la scelta della presidente della Regione facente funzioni Irene Priolo di invitare alla chiusura degli istituti scolastici nelledi Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, con distinguo solo per nidi e materne.