Ue | Castellone M5S ‘Italia perde commissario Economia ma auguri a Fitto’

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Oggi si insedia la nuova Commissione europea e l?Italiailall?ottenendo in cambio una vicepresidenza con deleghe minori, quali quelle alla coesione e alle riforme, che vanno al ministro Fitto. A lui vanno comunque i mieidi buon lavoro, per il bene dei cittadini italiani”. Lo scrive su Facebook la vice presidente del Senato in quota Movimento 5 stelle, Mariolina. “Non posso nascondere, tuttavia – aggiunge -, di essere molto preoccupata. Mi preoccupa il fatto che ci sarà un nuovo cambio di gestione del Pnrr, che passa ora nelle dirette competenze di Palazzo Chigi, determinando ulteriori rallentamenti nella realizzazione dei progetti finanziati con quei fondi tanto importanti per il nostro Paese e che già procedono a rilento.