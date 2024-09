Tra camuffamenti e realtà la Roma da cartolina di Emily in Paris dove ci sono trattorie

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 17 settembre 2024) Alla fine della quarta serie Miss Cooper (Lily Collins) sta per postare una foto didal suo profiloinma si ferma per cancellare le ultime lettere, lasciando prevedere un nuovo nick:inRome, del resto il trasferimento nella Capitale è deciso, facendo pregustare nuove puntate italiane nella quinta stagione appena annunciata. Speriamo raccontino il nostro Paese in modo meno stereotipato di quanto fatto fino a ora. Nelle ultime due puntate uscite, infatti,raggiunge il suo nuovo flirt Marcello Muratori (erede di una importante quanto riservata famiglia del cachemire) per una Vacanzana con tanto di giro in vespa d'ordinanza e musiche d'antan. Novella principessa Anna, con look adeguato al contesto, vive unada, la stessa raccontata più di 70 anni fa dal film con Gregory Peck e Audrey Hepburn.