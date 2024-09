Peggio della Ferragni Porro e Cruciani scatenati | la mail-beffa di Stellantis

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Ha fatto discutere laarrivata ai dipendentiMaserati, anche a quelli in cassa integrazione: "Caro/a collega siamo lieti di annunciarti che dal mese di settembre avrai la possibilità di acquistare una nuova vettura" a "condizioni dedicate a te, ai tuoi familiari e ai nostri e ai tuoi amici () potrai scegliere tra i modelli Grecale, Granturismo, GranCabrio". Insomma, l'azienda del gruppooffre a chi prede 1.100 euro al mese in Cig la possibilità di agevolazioni nell'acquisto di supercar il cui prezzo va dagli 86mila agli oltre 230mila euro. Lo scivolone del brandgalassia Elkann scatena le ire di Nicola, conduttore di Quarta Repubblica, che ne parla insieme a Giuseppenello spazio finale del programma di Rete 4, "Un tavolo per due", lunedì 16 settembre.