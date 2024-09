Lega Pro il presidente Marani in visita istituzionale al Trapani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024)ufficiale in casa delper MatteodellaPro, accompagnato dal Segretario Generale, Emanuele Paolucci. Ilè stato ricevuto dalgranata, Valerio Antonini e dalla dirigenza granata, ed è stato accompagnato sul terreno del ‘Comunale’ dove si trovata la squadra allenata da Salvatore Aronica. IlAntonini ha illustrato i progetti societari, le opere di modernizzazione dello stadio e presentato giocatori e staff., nel corso del suo intervento, ha sottolineato l’ottimo lavoro portato avanti dalla società granata e ha illustrato gli obiettivi della governance die le strategie di valorizzazione della Serie C Now. L'articoloPro, ilinalCalcioWeb.