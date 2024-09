Ibrahimovic non guarisce il Milan | il Liverpool passeggia a San Siro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 17 settembre 2024) Se qualcuno si era illuso che il poker al Venezia lasciasse in eredità unrinfrancato, se non guarito, meglio ripassare. La squadra di Fonseca rimane malata e con tutti i difetti in bella vista, nemmeno il ritorno taumaturgico dicon le sue iperboli e promesse ("Ho parlato con la squadra, sta bene, sono carichi") è servito a dare una scossa. E neanche aver trovato il vantaggio all'alba del match con il- movimento intelligente di Morata e imbucata per il freddo Pulisic - è stato sufficiente a convincere i rossoneri di poter giocare partita pari con i Reds. Ilha difetti strutturali e ci vorrà tempo per correggerli. Fatica tremendamente nell'uscita palla, a maggior ragione se i due mediani davanti alla difesa sono di lotta (Fofana e Loftus Cheek) e non di governo.