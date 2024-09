Gravissimo incidente in Perù bus finisce fuori strada | diversi italiani tra i feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024) Un bus turistico è finitoprecipitando per almeno 15 metri durante una gita che stava conducendo un gruppo di turisti dall’antica cittadella Inca di Machu Picchu alla città turistica di Aguas Calientes. C’erano alcune decine di turisti a bordo, alcuni, ma per il momento non si hanno notizie certe delle loro condizioni di salute.in: la situazione Un funzionario di polizia peruviana ha comunicata che per il momento ci sono 30 turisti, senza però fornire ulteriori indicazioni. Il gruppo stava partecipando ad un giro turistico nell’antica città di Machu Picchu, meta di tantissimi viaggiatori che si trova ad un’altezza di 2.438 metri sulle Ande peruviane, organizzato da un tour operator. #Urgente Bus de la empresa Consettur que traslada turistas de Machu Picchu Pueblo al Parque Arqueológico se despistó hoy en la carretera Hiram Bingham.