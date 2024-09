Fiato ai Libri via alle letture Scommegna recita Morante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Promuovere i, la lettura e la frequentazione delle biblioteche. È l’obiettivo diai, l’unico festival in Italia di solesceniche in programma fino al 31 ottobre con il coinvolgimento di 20 comuni appartenenti al Sistema bibliotecario Seriate Laghi e al Sistema integrato della Bassa pianura Bergamasca. La manifestazione, giunta alla 19ª edizione, prevede una ventina di appuntamenti, tre dedicati ai ragazzi, racchiusi inaiJunior. Tra le iniziative programma c’è il Classico a puntate e la proposta di quest’anno è caduta su “La Storia“ di Elsa, del quale ricorrono i 50 anni dalla pubblicazione. Il capolavoro della scrittrice romana sarà presentato in tre diverse serate, come una serie tv, dall’attrice Arianna(nella foto).