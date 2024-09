Euro 2032 Napoli teme la beffa | un altro stadio può sostituire il Maradona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) In vista dei campionatipei del, tiene banco la questione legata al restyling delloDiego Armando: sullo sfondo, la possibileper la città di. In queste ultime settimane è tornato fornte d’attualità il dibattito sulle sorti delloDiego Armando: dopo l’idea iniziale di puntare su un impianto diverso, il patron della SSCAurelio De Laurentiis sembra essersi convinto di restare a Fuorigrotta, ma è chiaro che servirà un restyling dell’impianto per non perdere il treno dei campionatipei del, che vedrà in qualità di sede ospitanti ben cinque stadi italiani. Serve, insomma, fare in fretta per evitare chepossa essere scavalcata da altri progetti: quello che sembra preoccupare maggiormente è quello relativo alla città di Bologna.