Como bimba di 8 anni chiama i carabinieri | così salva la mamma e fa arrestare il papà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Dongo () – Are aiuto, in piena notte, è stata la bambina di 8, con il suo telefono cellulare. Ma idi Menaggio, per entrare nell’abitazione da cui provenivano le urla, hanno dovuto sfondare la porta, trovando l’uomo ancora con il coltello in pugno, puntato verso le moglie. È statoarrestato a Dongo un uomo di 38di origine nigeriana, che domenica notte ha scatenato l’inferno in casa sua, aggredendo la moglie davanti alle bambine. Mentre il padre, ubriaco, minacciava la madre con un coltello da cucina, dopo averla malmenata, una delle bambine è riuscita a chiudersi in camera e are la centrale operativa deispiegando cosa stava accadendo e fornendo l’indirizzo di casa preciso.