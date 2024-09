A Caserta il teologo italiano Fulvio Ferraro nel quarto appuntamento per promuovere la cultura del vino della rassegna Riflessioni fuori dal calice

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 17 settembre 2024). Attesa per l’arrivo di, illuminato Professore Ordinario di Teologia SistematicaFacoltà Valdese di Teologia di Roma, che terrà un seminario sulla tradizione religiosa ebraico-cristiana trae teologia. Primodalla pausa estiva, giovedì 19 settembre alle ore 20.00 presso l’Enoteca La Botte, storico punto di riferimento per professionisti ed appassionati del settore per la diffusionedel, in occasioneriaperturadal#traccia4”, ideata da Aise coordinata da Antonia Golino, architetto e sommelier (per info e prenotazioni scrivere a info@aiscampania.it). Ladelritorna nel segno dell’impronta storico – religiosa nel seminario “L’ambiguità dell’ebrezza.