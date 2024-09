VIDEO – Monza-Inter tanti dubbi sulle scelte di Inzaghi | Inter-News Web TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) I nerazzurri collezionano il secondo pareggio su quattro partite di campionato. Innon convincono troppo ledi Simone, a partire dal turnover fino alle sostituzioni. Nelpubblicato sullaWEB TV, Emanuele Rossi esprime il proprio punto di vista all’indomani della sfida.SBAGLIATE? – In molti speravano in un finale diverso di. L’impressione avuta nel corso della partita, però, è quella di una squadra poco convinta e non abbastanza in simbiosi. L’ampio turnover dal primo minuto e le particolari sostituzioni fatte dasono stati azzardati? Nel, pubblicato sullaWeb TV, il nostro Emanuele Rossi analizza le soluzionidal tecnico piacentino che potrebbero aver compromesso la prestazione e il risultato in