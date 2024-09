Quella tra Birmingham City e Wrexham è una sfida hollywoodiana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) In Inghilterra lo stanno già presentando come “il derby di Hollywood”. La League One, la terza serie inglese, si prepara a vivere, nella serata di lunedì, latra. Da una parte i gallesi, che nelle ultime stagioni hanno scalato la piramide del calcio inglese grazie agli investimenti di Ryan Reynolds, l’attore e produttore canadese assurto a fama mondiale con la saga di “Deadpool”, e Rob McElhenney, attore, produttore e sceneggiatore noto soprattutto per il ruolo nella serie “It’s always sunny in Philadelphia”: i due hanno rilevato il club gallese quando era nella National League, il quinto livello del calcio inglese, e hanno avuto l’enorme merito di creare enorme attenzione attorno alla squadra mettendo in piedi una docuserie (“Welcome to”) che aveva l’obiettivo di raccontare l’ascesa della società.