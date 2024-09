Palinsesti Nove 2024 2025 | tra le novità l’One Milf Show di Valentina Persia

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Warner Bros. Discovery ha ufficialmente presentato oggi, a Milano, idella stagione TV, tra tante conferme e importanti, soprattutto sul canale generalista del gruppo: il: i programmi dell’autunnoAmadeus tra access e prima serata La, ampiamente nota, è rappresentata da Amadeus, che conquista l’access del canale con Chissà chi è (ex Soliti Ignoti), al debutto domenica 22 settembre alle 20.30 (poi andrà in onda dal lunedì al sabato). La stessa sera, in prime time, l’atteso Suzuki Music Party con un cast di 21 cantanti. E ad ottobre, come vi abbiamo anticipato, l’arrivo de La Corrida, che durerà otto puntate.