Il Pd perde consensi | scatta l' allarme perché la Schlein rischia grosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Il Partito democratico di Ellynon cresce, arranca. Con quanto successo nell'ultimo periodo a destra, tra le rivelazioni di Maria Rosaria Boccia, le dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura e la vicenda dell'ex governatore ligure Giovanni Toti, ci si sarebbe aspettati qualcosa di diverso. I dem avrebbero potuto approfittare di questi episodi per guadagnare qualche consenso in più. E invece no. A crescere, al contrario, è il gradimento del governo Meloni. All'interno del Pd, stando a quanto racconta il Corriere della Sera, circolerebbero tre convinzioni diverse: quella del vertice del Nazareno, secondo cui alle Politiche ci sarà il cambio alla guida del Paese; quella dei riformisti, secondo cui sarebbe in moto una macchina della propaganda incapace di costruire una coalizione; e infine chi alimenta un clima di lamentele silenziose.