Commini Ambizioso per il bene del Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Vuole lasciare il segno, entrare nella storia dell’Ac, vincere e portare sempre più tifosi al Lungobisenzio. Il presidente Stefanoregala entusiasmo e voglia di fare per i colori biancazzurri. "Quest’anno ho rilanciato ulteriormente, investendo molto di più nel mercato. Questo non vuol dire vittoria certa o classifica importante sicura. Ma rispetto agli altri anni ho visto subito la grinta nei ragazzi, la voglia di combattere sui palloni a Ravenna. A livello di atteggiamento, che in serie D fa la grande differenza, ci dovremmo essere poi le partite sono tante, bisogna farle una per una. Non mi esalto per Ravenna, sono strafelice ma c’è tanto da migliorare e da continuare a fare punti".