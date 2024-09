Ciclismo Hirschi esulta nel nome del Pirata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Marcha vinto l’edizione 2024 del Memorial Marco Pantani. Nel memorial del ventennale dalla scomparsa del grande campione, avvenuta il giorno di San Valentino del 2004, il campione elvetico della Uae Emirates è riuscito a dare il colpo di reni vincente in una volata al fotofinish davanti a Lorenzo Milesi della Movistar e Vincenzo Albanese della Arkea. Sono stati 167 i corridori professionisti iscritti alla gara, in rappresentanza di 25 squadre, tra le quali figurano 8 World Team. In cabina di regia confermata l’organizzazione del Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici, sostenuto dal Panathlon Club Cesena, presieduto da Dionigio Dionigi con il presidente onorario Pino Buda, oltre al supporto dei comuni di Cesena e Cesenatico, la Cbr e Sidermec.