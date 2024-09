LinkedIn sta diventando un social sempre più commerciale | una deriva da non ignorare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024), come molti altrinetwork, nasce con un’idea semplice ma rivoluzionaria: creare uno spazio dove imprenditori e professionisti possano connettersi, collaborare e crescere insieme. La sua missione iniziale era chiara: facilitare il networking professionale, aiutare le persone a costruire relazioni basate su competenze, esperienza e fiducia. Un luogo dove poter trovare opportunità di lavoro, sviluppare nuove collaborazioni e condividere il proprio know-how con colleghi e aziende. Nell’era digitale, imedia sono diventati strumenti essenziali per ampliare la propria rete di contatti, masi distingueva per il suo focus professionale, mantenendosi lontano dalle dinamiche più frivole di altre piattaforme.