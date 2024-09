L’impero di Murdoch e la guerra di successione finiscono in tribunale | in ballo 20 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 14 settembre 2024)die ladiin. Un patrimonio di oltre ventidiè alla base dello scontro fratricida dopo il testamento del grande magnate australiano.di: battaglia legale nel Nevada Il futuro della dinastiasi decide in, dove è atteso lo scontro finale per il controllo definitivo dela cui fanno capo Fox News, il New York Post e il Wall Street Journal. LEGGI ANCHEha sborsato 57 milioni per un superattico a New York. Se vivesse a Roma, pagherebbe più di Imu Lunedì 16 settembre si apre a Reno, nel Nevada, il procedimento chiamato a sciogliere il nodo delle modifiche al trust di famiglia apportate dal magnate lo scorso anno per assicurarsi che il figlio Lachlan, alla sua morte, continuerà ad avere il controllo sui network televisivi ei quotidiani di famiglia.