Boccia-Sangiuliano Il telefono dell’influencer mette in ansia il governo Cresce l’ipotesi rimpasto

(Di sabato 14 settembre 2024) Non la vuole tirare in ballo direttamente perché non sarebbe in grado di dimostrarne l’intervento "carte alla mano", ma quando Maria Rosariachiede all’ex ministrodi "dire la verità" punta a un bersaglio preciso. Ovvero a far "confessare" all’ex titolare della Cultura il nome del "vero colpevole" della remissione improvvisa della sua nomina a consulente. Che non è ("né sarebbe mai potuta essere", si sostiene dentro FdI) la moglie dell’ex ministro bensì Arianna Meloni. La sorella della premier, secondo fonti parlamentari, avrebbe convintoa ritirare la nomina di, ma nel contempomedesima potrebbe avere le prove di un’altra serie di "operazioni" e nomine concordate tra il ministro e la "sorella d’Italia". che non fanno dormire sonni tranquilli alla premier.