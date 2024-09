Atalanta domani l’esordio al Gewiss contro la Fiorentina Gasperini | Vincere per fare un regalo a Percassi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Bergamo, 14 settembre 2024 –pomeriggio (ore 15) l’torna a casa dopo tre mesi e mezzo ed un inizio di stagione tutto in trasferta, sui campi di Lecce, Torino e Inter, per via del completamento dei lavori della nuova Curva Sud Morosini, pronta ad accogliere novemila tifosi. La festa Atteso il pienone e una festa per i tifosi bergamaschi e per la città. “Il nuovo stadio è una struttura fantastica, bisogna rendere il giusto merito al presidente Antonio, che sta regalando alla gente di Bergamo qualcosa di straordinario:resterà nella storia come l’uomo più importante dell’. Ha fatto un gesto d’amore per l’e per Bergamo, per regalare una casa ai propri tifosi. Questo stadio è bellissimo ela gente si accorgerà di quanto sia stato importante questo gesto.