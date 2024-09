Valencia | Rafa Mir fermato dal club dopo le accuse di violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024)lo scorso 2 settembre e poi rimesso in libertà,la denuncia di due donne che lo accusano diassieme ad un altro uomo, l’attaccante spagnoloMir è stato ora squalificato per due partite dal. Ilspagnolo ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore, pur nel rispetto della presunzione di innocenza. “Questa settimana si allenerà e la prossima settimana tornerà in gruppo. Una volta terminata la sanzione di due partite, farà parte del gruppo come qualsiasi altro giocatore e sarò io a decidere se giocherà o meno“, ha precisato il tecnico delRuben Baraja in conferenza stampa.Mir, che nega tutte le, salterà quindi la trasferta delin casa dell’Atletico Madrid in programma domenica prossima, e la successiva partita casalinga contro il Girona.