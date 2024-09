Romaeuropa | Chernobyl e Berlino nel teatro documentario dei fiamminghi Berlin il 21 e 22 settembre al Mattatoio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024)Zvizdal– so far, so close The making of21 – 222024 The making ok©KoenBroos Dopo l’openig week diffusa tra ilCostanzi, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e l’Auditorium Conciliazione, la trentanovesima edizione delFestival continua la sua terza settimana al, cuore pulsante del festival grazie alla collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo. Sabato 21 e domenica 22sarà la compagnia fiammingatra le più interessanti della scena internazionale contemporanea, attualmente alla guida di NTGent dopo Milo Rau, la protagonista del terzo fine settimana di spettacoli, con due creazioni. The making of, in prima nazionale, (21.09, h.19.00; 22.09 h.15.00 e h.19.