Perse un testicolo durante un intervento solo 18 anni dopo medico e clinica condannati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Molte sofferenze fisiche e soprattutto tantissimiper ottenere giustizia e un risarcimento. Un uomo, che per un erroreha perso ununa operazione per rimuovere un’ernia inguinale, ha ottenuto un risarcimento. Ile laprivata che era stato eseguito l’a Terracina nel Lazio sono statiin primo grado, così come stabilito dal tribunale civile di Latina. La vicenda risale a 18fa, quando un imprenditore, all’epoca 26enne, si è era sottoposto all’operazione considerata semplice. Ma l’ha comportato delle complicazioni. I medici – come riporta Il Messaggero – avrebbero confuso le procedure da seguire.