Giubileo cabina di regia a Palazzo Chigi | Gualtieri fa il punto sui cantieri

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 – Si è tenuta a, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, la riunione congiunta del tavolo istituzionale e delladi coordinamento deldella Chiesa cattolica 2025. In avvio di riunione, si legge in una nota, è stato sottoscritto il “Protocollo d’intesa tra commissario straordinario, ministero della Giustizia e Santa Sede, cui seguirà la redazione di un documento operativo di dettaglio, per l’impiego dei detenuti idonei in lavori di manutenzione e di altra natura, anche ai fini dell’acquisizione di competenze professionali utili per favorire il reinserimento sociale“.