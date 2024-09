Francesca Pascale e l’ironia su Sangiuliano | Il governo non sa nemmeno fare gli errori di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 – Ha innescato una reazione a catena l’immagine di Silviopostata dall’ex fidanzatacon tanto di messaggio “Silvio ci manchi” all’indomani del caso Boccia-. “L'ho fatto in modo abbastanza frivolo, non credevo di suscitare così tanta critica. Mi ha fatto piacere ma significa anche una cosa ben precisa: probabilmentefa sentire la sua mancanza". Spiegaa “Otto e mezzo'”, in onda su La7. “Con quel post irriverente – prosegue – intendevo dire che l'attualenon è bravoa commettere glidi”. Non usa mezze misure. “Nonostante Meloni non scenda nei sondaggi, quell'elettorato di destra si sta stancando ad ascoltare cose che agli italiani tutti non interessano. Di Boccia non mi sono fatta un'idea ben precisa, non mi appassiona”.