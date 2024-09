Conte | Non si cambia sistema di gioco da un giorno all’altro né per moda o per tradizione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024): «Non sidida un, né pero per» Ecco stralci della conferenza stampa dia due giorni da Cagliari-Napoli in programma domenica alle ore 18. Napoli sempre tra i favoriti «Mi porto sempre dietro grande pressione, ho vinto tanto in passato e ci si aspetta sempre tanto da me. Lo avete detto da sempre, anche quando mancava mezza squadra. Non mi sottraggo, la pressione non mi spaventa. De Laurentiis ha parlato di anno zero, per me non è proprio l’anno zero ma siamo partiti per una profonda ricostruzione. se prendi sette giocatori e 12-13 vanno via, è in atto unmento importante. So quali sono le aspettative nei miei confronti, l’unica mia arma è il lavoro per dare risposte importanti». Ildi. «Veniamo da due anni e mezzo di lavoro su un, mi aspetto miglioramenti.