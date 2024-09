Vlahovic ha il coltello dalla parte del manico | la Juventus corre un grande rischio|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 12 settembre 2024) 2024-09-11 22:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La sensazione è che lanon si presenti al tavolo della trattativa con Dusan, per rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, coldel. Il club bianconero ha certamente fretta di definire in un senso o nell’altro una trattativa troppo importante per il suo futuro prossimo, sia in termini tecnici che economici, in quanto l’attuale ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione rappresenta un lusso che il nuovo corso avviato da John Elkann e condotto dal plenipotenziario dell’area tecnica Cristiano Giuntoli giudica fuori parametri.