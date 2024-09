Videosorveglianza ora la fibra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tutto sta ad aspettare che si completi la posa in opera dellaper intervenire sul sistema didi via Pescolla e via Fonteserpe, nuovamente prese di mira dai ladri negli ultimi giorni. Il solito refrain, si dirà , considerato che questa spiegazione era stata addotta dall’amministrazione qualche mese fa, per giustificare i ritardi nell’installazione delle telecamere. In realtà , c’è anche altro. "Abbiamo aggiornato l’attività di posa della, allargandola alle zone Pescolla e Fonteserpe, rispetto al progetto, per interconnettere sedi comunali d’interesse e punti presidiati dalle telecamere.