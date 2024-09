The Penguin recensione della serie con Colin Farrell | più I Soprano che Batman

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo aver affrontato ildi Robert Pattinson,torna a interpretare Il Pinguino nellaThe: più che nell'universo dell'Uomo Pipistrello sembra però di essere in una copia sbiadita di I. Dal 20 settembre su Sky e NOW. Il tema musicale di Michael Giacchino e la fotografia che vira sui toni del rosso sangue a incorniciare l'Oswald Cobblepot dinella prima scena di The, dedicata a Il Pinguino, tra i nemici storici di, ci fanno illudere che lasia la diretta continuazione dello splendido Thedi Matt Reeves, con Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro. In effetti la miniin otto episodi, ideata e scritta da Lauren LeFranc, è ambientata una settimana dopo i fatti del film, ma, se quella che vediamo non si chiamasse Gotham City, potrebbe trattarsi di una