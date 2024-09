Strangolata e messa in un frullatore dal marito | morta la reginetta di bellezza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un caso di cronaca nera ha scosso la comunità di Binningen, vicino a Basilea, dove la 38enne Kristina Joksimovic, ex finalista di Miss Svizzera, è stata brutalmente assassinata dal. Una fine sconcertante quella che ha visto la donna prima, poi fatta a pezzi e successivamente triturata. I resti della vittima sono stati ritrovati lo scorso febbraio, suscitando orrore e sgomento nell’opinione pubblica. Ildella donna, un 41enne la cui identità non è stata resa nota, ha visto respingere la sua richiesta di rilascio dalla Corte federale di Losanna. Durante l’udienza, l’uomo ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo di aver agito per legittima difesa dopo essere stato minacciato con un coltello. Tuttavia, le indagini in corso hanno rivelato “chiare indicazioni di disturbi mentali” alla base di questa vicenda.