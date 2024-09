Non volevo uccidere cosa c' era nella borsetta | travolge e uccide il ladro la surreale difesa della signora

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) «NonMalkoun, ma solo fermarlo perchè mi aveva scippato la borsa con documenti molto importanti». Lo ha chiarito Cinzia Dal Pino durante l'udienza di convalida del fermo per omicidio volontario nel carcere di Pisa, ma non è bastato. Il gip Alessandro Trinci ha confermato l'accusa di omicidio volontario per l'imprenditrice di 65 anni, titolare di uno stabilimento balneare in Versilia, accusata di aver ucciso a Viareggio il un 47enne algerino, senza fissa dimora, Said Malkoun, schiacciandolo con la sua auto contro la vetrina di un negozio. A inchiodare l'imprenditrice sono stati i filmati di una telecamera di sicurezza dell'azienda di attrezzature elettriche per la nautica che l'ha ripresa mentre, con il suv, investiva ripetutamente l'uomo. Il video la mostrava ancora mentre scendeva dall'auto per riprendersi la borsa e poi scappare.