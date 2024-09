Maxi incidente tra più auto | persone intrappolate tra le lamiere

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 12 settembre 2024)tra piùtra le– Sono cinque lecoinvolte nello scontro avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, 12 settembre 2024, in via Perfetti Ricasoli, a Sesto Fiorentino. Sul luogo dell’sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno liberato dagli abitacoli due conducenti, un uomo e una donna, rimasti bloccati all’interno delle vetture. ( dopo le foto) Leggi anche: Muore a 13 anni lanciandosi dal balcone: assurdo il motivo dietro il folle gesto Leggi anche: Crolla il ponte in città: pochi minuti prima passava un trama Sesto Fiorentino tra piùtra leIn mattinata, poco dopo le 10,nel comune di Sesto Fiorentino. Cinque le vetture coinvolte lungo Via Perfetti Ricasoli.