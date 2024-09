Mastella | Il programma di ricostruzione delle scuole va avanti l’alternativa è il caos per anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiNel primo giorno dell’anno scolastico 2024/2025, ha riaperto i battenti ai ragazzi ed alle ragazze la Scuola Pietà. Questo il dato più significativo in positivo al suono della prima campanella di questo 12 settembre; ma non mancano, per gli aspetti negativi, disagi e disservizi per moltissimi allievi e docenti alle prese in particolare con gli spostamenti di sede, talvolta con i doppi turni a seguito dei programmi di abbattimento e diche riguardano gli edifici sia di proprietà comunale che provinciale. I lavori di ristrutturazione e abbattimento della scuola Federico Torre per la scuola Media e il conseguente spostamento di alunni o come nel caso del Liceo Classico Giannone per le superiori ha condizionato questa giornata ed ovviamente segneranno le giornate a venire.