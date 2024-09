Da Lampedusa a Springfield | il luogo comune dei migranti che mangiano gli animali domestici

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 12 settembre 2024) È diventato uno dei must have della comunicazione politica della destra mondiale. È uno degli argomenti più utilizzati quando non si hanno altre frecce nella propria faretra per alimentare la propaganda anti-stranieri a livello globale. E lo si fa andando a solleticare le sensibili pance degli elettori che, quando si parla di, non ci vedono più dalla rabbia. La bufala rilanciata da Donald Trump (ma prima dal candidato vicepresidente Repubblicano J.D. Vance, con tanto di “riprese” da parte dell’establishment social della destra a stelle e strisce, compreso Elon Musk) suichei cani e i gatti in quel dell’Ohio – a, per la precisione – è molto simile a una fake news che Giornalettismo smentì nell’estate del 2020 sugli stranieri che (non) hanno mangiato gli