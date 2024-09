Meloni-Berlusconi ora è guerra I timori di Palazzo Chigi per il governo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gli strascichi del caso Boccia-Sangiuliano si ripercuotono anche sui rapporti fra Giorgiae Mediaset, e quindi coinvolgono direttamente i fratelli, secondo i bene informati, avrebbe esercitato pressioni per impedire la partecipazione dell’ex amante del Ministro al programma di Bianca Berlinguer. Anche se poi l’intervista è saltata, a quanto pare per decisione della stessa Boccia (ma le dinamiche della rinuncia non sono ancora chiare), la tensione – come riporta Tommaso Ciriaco su Repubblica – fra la Premier, Piersilvio e Marina è salita alle stelle. IL TIMORE DI RIPERCUSSIONI SULEd è un conflitto che, neidi alcuni in FdI, rischia di riflettersi sulla tenuta delo comunque sui rapporti fra gli alleati.