Il Colibrì film su Rai1 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Questa sera, mercoledì 11 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda ilIl, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi vincitore del Premio Strega. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. IlIlè unche ha catturato l’attenzione del pubblico italiano. Diretto da Francesca Archibugi, ilè stato trasmesso su Rai 1 e ha riscosso un grande successo. La pellicola racconta la vita di Marco Carrera, un uomo definito “il” per la sua fragilità e la sua capacità di librarsi tra i ricordi. La storia si sviluppa attraverso una serie di flashback, che ci portano a conoscere le tappe fondamentali della sua esistenza: l’incontro con Luisa, il primo grande amore, la vita familiare con Marina e la figlia Adele, le perdite, le gioie e le disillusioni.