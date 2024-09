Emily in Paris Lily Collins come Audrey | Vacanze romane tra sogno e glamour

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bertuccioli ROMA Basta Tour Eiffel, Montmartre, ponti sulla Senna. Per carità, luoghi bellissimi ma già ripetutamente visti. La serie, una delle più amate a livello internazionale di Netflix, giunta alla quarta stagione ha bidi nuovi scorci e nuova linfa. E approda così a Roma, scrigno di grandi bellezze, nuove meravigliose ambientazioni per le avventure lavorative e sentimentali di. E dal titolo sui manifesti,in, è cancellata con un segno nero, e aggiunta in corsivo Rome. Da domani 12 settembre sono disponibili anche gli altri cinque episodi della seconda parte della quarta stagione.