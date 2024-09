Elena Mushkaeva | tra cinema studio e teatro

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Abbiamo conosciutoa Venezia. Conosciuta come attrice e produttrice, è celebre per aver partecipato a Firstborn (2020), Shoshana (2023) e Krasotka v udare (2020). Abbiamo chiacchierato con lei e ci ha rivelato alcuni nuovi e interessanti progetti. D- Stavamo chiacchierando mentre venivamo in qui.ha appena fatto una partecipazione in un film, giusto? Giusto. E ha anche un progetto a. D- Cominciamo dal film, visto che siamo a Venezia, Raccontaci quello che puoi, dai. Sì, allora è stato un film che si chiama Shoshana, regia di Michael Winterbottom. Abbiamo fatto le riprese due anni fa, però siccome questo film parla di Israele e tutta questa situazione, il progetto è stato fermato per un anno. Finalmente, siamo riusciti a fare la produzione e è uscito al, a Roma, a inizio estate.