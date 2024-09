Non solo Lukaku | un altro neo azzurro vuole la maglia da titolare col Cagliari

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Romeluunadaper la sfida contro il: oltre al belga, anche unscalpita per prendersi un posto. Manca poco alla ripresa dei campionato dopo la sosta per le nazionali. Il Napoli tornerà in campo per affrontare il, con i sardi che hanno raccolto soltanto due pareggi fino a questo momento. Una partita per la quale Antonio Conte sta facendo una serie di verifiche, soprattutto per quanto riguarda il modulo. Oggi sono rientrati McTominay e Gilmour, giocatori molto improntanti arrivati nel corso della sessione estiva di calciomercato: su di loro ci sono le speranze di Conte e di tutta la piazza. L’allenatore sta cercando la formula migliore per dare un equilibrio alla squadra e rendere la fase offensiva sostenibile quando si è in situazione di non possesso.